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Умер журналист и правозащитник Александр Толмачев, писавший о коррупции в Кущевке

Федор Кузьмин
Сегодня в 13:23

В оренбургской исправительной колонии № 9 скончался ростовский правозащитник и журналист Александр Толмачев. Об этом пишет Znak.com.

«У него были проблемы со здоровьем. Супруга говорит, что он кашлял, но в больницу не хотел. Есть подозрение, что скончался от коронавируса. Но вскрытия еще не было», — рассказала общественный защитник Александра Изучеева.

Толмачев вскоре должен был выйти на свободу. В 2011 году его осудили на девять лет по обвинению в вымогательстве денег у предпринимателей: журналист якобы обещал не публиковать на них компромат за вознаграждение.

Толмачев был учредителем ростовской газеты «Уполномочен заявить» и информационно-правового центра, защищавших права граждан. Он освещал проблему коррупции среди местных властей.

Журналист много писал о посте ДПС «Кущевский», где на поток была поставлена схема вымогательства денег у водителей: им регулярно подбрасывали наркотики и предлагали решить проблему за крупную сумму денег. Толмачев заявлял, что эта преступная схема приносит порядка 600 млн рублей в год.

Уголовное дело Толмачева рассматривала судья Виктория Ананич, приговорившая участника банды Цапков Вячеслава Цеповяза за сокрытие следов преступления к штрафу. Сам Толмачев считал, что его решили посадить глава Ростовского областного суда Виктор Ткачев, представители прокуратуры и чиновники ростовской администрации из‑за его разоблачительных материалов.

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