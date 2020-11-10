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Словарь Collins English Dictionary объявил слово 2020 года. И это не «коронавирус»

Семён Гудошников
Сегодня в 13:03

Толковый словарь английского языка Collins объявил «локдаун» словом 2020 года. Хоть более очевидный кандидат на это звание — слово «коронавирус» (его употребление в этом году выросло в 35 тыс. раз), создатели словаря считают, что его социальные последствия более значимы, чем сама болезнь.

В десятке самых используемых шесть слов связаны с пандемией. Кроме «локдауна» и «коронавируса», это «социальное дистанцирование» («social distancing»), «самоизолироваться» («self-isolate»), «вынужденный оплачиваемый отпуск» («furlough») и «незаменимые работники» («keyworkers»).

Остальные четыре слова из шорт-листа — «Megxit» (решение принца Гарри и его жены Меган Маркл съехать от королевы), «tiktoker», «mukbang» (формат видео, пришедший из Кореи, когда блогер общается со зрителями во время еды) и «BLM» (аббревиатура американского движения за права чернокожих Black Lives Matter).

В 2019-м Collins English Dictionary объявил словом года «климатическую забастовку», а годом ранее — «одноразовый».

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