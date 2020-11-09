В школах Москвы будут готовить «журналистов будущего» с 2021 года

В школах Москвы с 2021 года откроют новое направление предпрофессионального образования. Оно будет называться «Медиакласс в московской школе», пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

В рамках направления будут готовить «журналистов будущего» — так Ракова охарактеризовала «специалистов, обладающих компетенциями для создания уникального высококачественного мультимедийного контента».

Школьники будут постигать азы профессии журналиста в школьных медиастудиях. Обучение будет идти по шести направлениям: медиажурналистика, PR и связи с общественностью, тележурналистика, радиожурналистика, фотожурналистика и медиакоммуникации в социальных сетях.

В 2021 году проект запустится в каждом округе Москвы. Его партнерами выступят ведущие московские университеты — МГИМО, МГУ, НИУ ВШЭ, МГПУ и другие. В организации «Медиакласса» примут участие также театральные вузы — Театральный институт имени Щукина и ГИТИС. Они займутся повышением культуры речи и навыков публичного выступления школьников.

Оператором проекта станет Московский центр качества образования, а главным инфопартнером одной из ведущих площадок для стажировок школьников — Московский образовательный телеканал (МосОбрТВ).

Ракова отметила, что предпрофильное образование становится все популярнее среди учащихся московских школ. В этом учебном году число участников предпрофессиональных классов выросло более чем на 20% — на 10 тыс. учащихся больше, чем ранее. На данный момент предпрофильные занятия посещают 45 тыс. школьников.