Feduk и Cream Soda выпустили совместный «Бэнгер»

Feduk выпустил новый трек «Бэнгер», спродюсированный группой Cream Soda, и показал клип на него. Песня войдет в совместный альбом музыкантов «ЙАЙ», на который уже открыт предзаказ.

По словам участников Cream Soda, «Бэнгер» родился из нескольких фристайловых строчек Федука во время его работы над другой композицией с пластинки — «Липстик». В сюжете песни лежит реальная история из жизни артиста.