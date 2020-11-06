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Feduk и Cream Soda выпустили совместный «Бэнгер»

Семён Гудошников
Сегодня в 14:39

Feduk выпустил новый трек «Бэнгер», спродюсированный группой Cream Soda, и показал клип на него. Песня войдет в совместный альбом музыкантов «ЙАЙ», на который уже открыт предзаказ.

По словам участников Cream Soda, «Бэнгер» родился из нескольких фристайловых строчек Федука во время его работы над другой композицией с пластинки — «Липстик». В сюжете песни лежит реальная история из жизни артиста.

«Почему первым треком с нашего корабля мы скидываем композицию «Бэнгер»? Нам показалось, что это максимально экспериментальный трек, который отразит частичный спектр всего нашего альбома. Он не суперпростой, но и суперцепляющий и понятный для всех. Это 2020 год. Это танцевальная музыка. Это романтика московских кварталов», — пояснил Feduk.

Новый альбом Feduk «ЙАЙ» выйдет 26 ноября 2020 года. За все песни на нем будет отвечать Cream Soda. Изначально пластинку планировали выпустить в сентябре. Feduk рассказывал, что на ней будут и хаус, и трэп, и R’n’B, и, возможно, грайм.

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