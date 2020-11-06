В России за сутки выявили 20 582 случая коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это новый рекорд.
Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Архангельской, Ростовской, Воронежской, Свердловской и Иркутской областях, а также в Красноярском крае и Республике Коми.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 1 733 440. За последние сутки вылечились 16 955 человек, за все время — 1,2 млн. За сутки умерли 378 пациентов, за все время — 29 887.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 48,6 млн человек, 1,2 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (9,6 млн). На втором и третьем — Индия (8,4 млн) и Бразилия (5,5 млн).