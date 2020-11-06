Винс Вон и Оуэн Уилсон планируют сняться в сиквеле комедии «Незваные гости»

Американские актеры Винс Вон и Оуэн Уилсон, сыгравшие вместе в успешной комедии 2005 года «Незваные гости», собираются вернуться к своим ролям в сиквеле картины. Об этом Вон сообщил порталу Entertainment Weekly.

По словам Вона, у актеров и режиссера оригинального фильма Дэвида Добкина наконец появилась идея для продолжения — Вон назвал ее «довольно хорошей». Сейчас кинематографисты находятся на ранней стадии переговоров о будущей картине.