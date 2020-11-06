Винс Вон и Оуэн Уилсон планируют сняться в сиквеле комедии «Незваные гости»

Американские актеры Винс Вон и Оуэн Уилсон, сыгравшие вместе в успешной комедии 2005 года «Незваные гости», собираются вернуться к своим ролям в сиквеле картины. Об этом Вон сообщил порталу Entertainment Weekly.
По словам Вона, у актеров и режиссера оригинального фильма Дэвида Добкина наконец появилась идея для продолжения — Вон назвал ее «довольно хорошей». Сейчас кинематографисты находятся на ранней стадии переговоров о будущей картине.
«Оуэн, я и режиссер «Незваных гостей» впервые всерьез поговорили о сиквеле фильма», — признался Вон, который исполнил в ленте 2005 года роль одного из двух друзей, которые посещали свадьбы незнакомых людей, чтобы бесплатно поесть и познакомиться с красивыми девушками.
Ранее в этом году комедийный актер Уилл Феррелл и еще одна звезда «Незваных гостей» Рэйчел МакАдамс намекали на предстоящий сиквел фильма. Феррел даже сказал, что сценарий картины уже в работе, а МакАдамс призналась, что хотела бы в ней сняться.