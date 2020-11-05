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В «Крокус Экспо» откроют временный госпиталь для пациентов с COVID-19

Юлия Онодэра
Вчера в 22:26

В выставочном комплексе «Крокус Экспо» вновь откроют временный госпиталь для пациентов с COVID-19. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ранее власти открыли временный госпиталь в парке «Патриот» — он уже наполовину заполнен, отметил Воробьев. Он рассказал, что стационар в «Крокус Экспо» был подготовлен еще весной, но тогда принял небольшую долю пациентов.

«Напомню, что весной, когда мы построили «Патриот» и «Крокус», они практически остались незадействованными, то есть волна ушла. Сегодня нет карантина, экономика работает, и мы видим, что койки заполняются», — сказал губернатор.

Воробьев высказал надежду на ответственность и сознательность людей в период пандемии. «Я надеюсь, что в это время мы все будем большой единой семьей, которая понимает, что то, что происходит сегодня, — это серьезный вызов и самодисциплине, и системе здравоохранения, и органам власти», — добавил он.

Инфекционный госпиталь на базе «Крокус Экспо» состоит из двух корпусов, они оба оснащены всем необходимым оборудованием. В госпитале работает клинико-диагностическая лаборатория. Первый корпус рассчитан на 1040 пациентов, второй — на 1100.

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