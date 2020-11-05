Умер бывший участник Uriah Heep Кен Хенсли

Ушел из жизни британский музыкант и бывший участник рок-группы Uriah Heep Кен Хенсли . Он умер в возрасте 75 лет после непродолжительной болезни, сообщил в фейсбуке его брат Тревор.

«Я пишу это с тяжелым сердцем, чтобы вы знали, мой брат Кен Хенсли мирно скончался вечером в среду. Его прекрасная жена Моника была рядом с ним и утешала Кена в последние несколько минут. Мы все разбиты этой трагической и неожиданной утратой, поэтому просим вас дать нам немного времени, чтобы принять это», — написал Тревор Хенсли.

По его словам, рок-музыканта кремируют на частной церемонии в Испании, поэтому публичных похорон не будет.

Кен Хенсли присоединился к Uriah Heep в 1969 году и в скором времени стал основным автором песен группы. Он написал такие хиты, как «Easy Livin’», «Stealin’» и «Lady in Black».

В 1980 году Хенсли покинул группу из‑за конфликтов между участниками и сконцентрировался на сольной карьере. Позже он также был клавишником и гитаристом в различных коллективах.