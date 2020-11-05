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Советник Трампа по духовности произнесла странную молитву и стала мемом

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:20

Советник президента Дональда Трампа по духовности Пола Уайт-Кейн возглавила массовую молитву в новом христианском центре недалеко от города Орландо. Видео ее необычного выступления появилось в сети.

Речь Уайт-Кейн призвана помочь действующему президенту США победить на выборах. В молитве spiritual advisor (так должность Уайт-Кейн называется по-английски) обращается к ангелам «из Африки» и «из Южной Америки», которые, по словам женщины, находятся на пути к США.

«Для каждого врага, который настроен против вас, пусть это случится, и мы ударим по земле. Вы принесете нам победу. Я слышу шум обильного дождя. Я слышу звук победы. Я слышу звук криков и пения. Я слышу звук победы», — произнесла Уайт-Кейн.

Эксцентричное выступление Уайт-Кейн, наполненное непереводимыми восклицаниями и многократными повторениями одних и тех же фраз, привлекло внимание пользователей соцсетей. Они начали выкладывать ролики с молитвой духовной советницы Трампа и наложенными битами. Самым популярным стало видео под трек рэпера Эминема.

В других роликах пользователи твиттера использовали киноперсонажей, а также фрагменты из клипов и популярных роликов с YouTube. Некоторые люди даже написали собственные мелодии для видеомемов о Уайт-Кейн.

Паула Уайт-Кейн — 54-летняя писательница и проповедник из штата Миссиссипи. Дональд Трамп познакомился с ней в 2002 году, а в ноябре 2019 года президент назначил ее своим специальным советником.

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