В Петербурге появился «Неравнодуш» — душевой пункт, где можно бесплатно помыться и привести одежду в порядок. Он находится в районе метро «Площадь Мужества», на улице Политехнической, 11Б, рассказали в благотворительной организации.

В помещении есть два душа, один из которых оборудован для людей с инвалидностью, два туалета, а также две стиральные и две сушильные машины. Ежедневно «Неравнодуш» сможет принимать до 40 человек в день — по 5–6 человек в час. Пункт будет работать со вторника по субботу, с 10.00 до 17.00.