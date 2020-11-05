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«Ночлежка» открыла в Петербурге «Неравнодуш» — бесплатную душевую со стиральными машинами

Валерия Корниенко
Сегодня в 18:48

В Петербурге появился «Неравнодуш» — душевой пункт, где можно бесплатно помыться и привести одежду в порядок. Он находится в районе метро «Площадь Мужества», на улице Политехнической, 11Б, рассказали в благотворительной организации.

В помещении есть два душа, один из которых оборудован для людей с инвалидностью, два туалета, а также две стиральные и две сушильные машины. Ежедневно «Неравнодуш» сможет принимать до 40 человек в день — по 5–6 человек в час. Пункт будет работать со вторника по субботу, с 10.00 до 17.00.

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На весь Петербург это всего лишь третье место, где можно бесплатно принять душ, отметил в фейсбуке руководитель «Ночлежки» Григорий Свердлин. Первое находится во дворе приюта «Ночлежки» на Боровой, второе — в Адмиралтейском районе (проект «Твой бюджет»).

По словам Свердлина, на строительство «Неравнодуша» ушло более четырех лет. Один день работы «Неравнодуша» обойдется организации в 6168 рублей, поэтому с появлением нового пункта ей особенно нужна помощь благотворителей. Поддержать проект можно, оформив регулярное пожертвование на сайте «Ночлежки».

«Ночлежка» — это не только про восстановление документов, трудоустройство или, там, раздачу еды. Это еще и про достоинство. Может быть, в первую очередь про достоинство. Люди должны иметь возможность чувствовать себя людьми. Даже если нет денег на баню», — написал Свердлин.

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