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«Коммерсант» узнал подробности реформы МГУ. В следующем семестре в вузе появятся семь научных школ

Семён Гудошников
Сегодня в 16:47

В Московском государственном университете имени Ломоносова уже в новом семестре появятся семь научно-образовательных школ. В них войдут существующие факультеты, сохранив при этом свою автономию, пишет «Коммерсант».

Вот список школ:


  • «Космос»,
  • «Сохранение мирового культурно-исторического наследия»,
  • «Мозг, когнитивные системы, искусственный интеллект»,
  • «Математические методы анализа сложных систем»,
  • «Молекулярные технологии живых систем и синтетическая биология»,
  • «Фотонные и квантовые технологии. Цифровая медицина»,
  • «Будущее планеты: глобальный экологический мониторинг».

Каждая школа будет состоять из нескольких факультетов. К примеру, последняя объединит географический, химический, биологический и другие. При этом сами факультеты ликвидировать не собираются.

Предполагается, что в рамках школ ученые разных специальностей будут решать общие научные задачи. Так, Институт перспективных исследований мозга вместе с факультетом вычислительной математики и кибернетики (ВМК) будут работать над проектом «Мозг и информация: от естественного интеллекта к искусственному».

У каждой школы будет по одному-двум таким стратегическим проектам. По словам руководителей факультетов, над большинством из этих проектов уже ведется работа, над некоторыми — несколько лет.

Декан факультета ВМК Игорь Соколов сказал, что научные школы существовали в университете и раньше, но отличие новых — нацеленность на более современную подготовку студентов. На их базе создадут дополнительные программы магистратуры, которые будут закреплены за одним факультетом, но будут включать дисциплины и других.

В будущем, скорее всего, у студентов появится возможность выбирать курсы вне зависимости от факультетов. Сейчас такая опция тоже есть, но предполагается, что она станет элементом учебного плана.

Собеседники «Коммерсанта» в МГУ отмечают, что в вузе и раньше не было сложностей в организации совместного исследования специалистами разных факультетов. При этом в объединении ученых, которые никогда вместе не работали, они логики не видят.

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