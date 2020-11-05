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Оперу Марины Абрамович покажут на гигантских экранах в центре Лондона

Семён Гудошников
Сегодня в 13:12

В конце следующего года в центре Лондона представят киноверсию оперы «Семь смертей Марии Каллас», созданную художницей Мариной Абрамович. Для премьеры у станции Тоттенхэм-Корт-роуд установят гигантские цифровые экраны, пишет The Art Newspaper.

Показ оперы станет частью публичной арт-программы, организованной миланским медиахудожником Марко Брамбиллой и девелоперской компанией Outernet. Она пройдет в новом общественном пространстве Now в центре Лондона, где также разместятся бары, офисы и рестораны.

По утверждению Outernet, цифровые экраны, установленные к премьере, станут самыми большими в мире — их площадь составит более 2 тыс. квадратных метров. Впоследствии экраны будут использовать для выставок и художественных мероприятий.

Премьера оперы «Семь смертей Марии Каллас» состоялась 1 сентября в Bayerische Staatsoper в Мюнхене. Затем, с 7 сентября по 7 октября, ее можно было посмотреть онлайн на сайте театра. В постановке Абрамович перевоплощается в легендарную оперную диву и в семи эпизодах разыгрывает сцены смерти разных героинь Каллас.

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