Сериал «Касл-Рок» по произведениям Стивена Кинга закрыли после второго сезона

Стриминговый сервис Hulu не стал продлевать на третий сезон сериал «Касл-Рок», основанный на произведениях Стивена Кинга. Об этом пишет Deadline.

По информации издания, продолжение шоу и не планировалось, а решение о его закрытии было принято некоторое время назад.

Сериал «Касл-Рок» рассказывает о жизни небольшого вымышленного городка в штате Мэн, на улицах которого встречаются самые разные герои произведений Кинга. Город становился центральным местом событий романов «Мертвая зона», «Куджо», «Нужные вещи», «Мешок с костями», рассказов «Короткая дорога миссис Тодд», «Человек в черном костюме» и других.

Первый сезон вышел 25 июля 2018 года и рассказывал о загадочном заключенном тюрьмы Шоушенк, а также адвокате Генри Дивере, который пытался выяснить его историю. Премьера второго сезона состоялась 23 октября 2019-го. На этот раз в центре сюжета оказалась сумасшедшая медсестра Энни Уилкс из романа «Мизери».