Исследователи выяснили, в чем секрет успеха «Игры престолов» и оригинальных книг Джорджа Мартина

Математики и литературоведы из Уорикского университета в Великобритании проанализировали цикл романов «Песнь льда и огня» Джорджа Мартина, а также сериал «Игра престолов», снятый по нему, и объясняли успех книг и шоу от HBO. Об этом пишет ТАСС.

Одной из причин популярности стала реалистичность. Исследователи пришли к выводу, что произведения американского писателя больше похожи на реалистичные исландские саги, чем на классические эпосы средневековой Европы.

«Характер социальных связей между персонажами в «Песни льда и пламени» близок к тому, как работают реальные социальные сети. Этого вполне достаточно, чтобы сделать эту серию более реалистичной, чем эгоцентричные «Беовульф» или «Похищение быка из Куальнге».

Несмотря на большое количество персонажей (более 2000 только тех, у кого есть имена) и взаимодействий между ними (центральные персонажи взаимодействовали примерно с полутора сотнями других героев), их круг общения оставался сравнительно небольшим, как в реальной жизни.

Также популярность «Игры престолов» связана с тем, что на протяжении всего шоу его главные герои неожиданно умирали или меняли свой статус, оставляя у зрителей ощущении случайности происходящего. Это ощущение, по мнению ученых, писатель создает намеренно, с помощью «временных прыжков» между разными главами.

Таким образом он увлекает аудиторию и заставляет ее разбираться в ситуации, опираясь на имеющуюся информацию.

В январе сообщалось, что в 2022 году на HBO выйдет спин-офф «Игры престолов» — сериал «Дом Дракона», действие которого развернется за 300 лет до событий оригинального шоу. Новый сериал расскажет историю дома Таргариенов.

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