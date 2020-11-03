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В Новосибирской области работник мэрии избил 68-летнего журналиста за кибербуллинг

Федор Кузьмин
Сегодня в 10:35

В Бердске (Новосибирская область) сотрудник пресс-службы мэрии избил 68-летнего журналиста Сергея Болдырева на рабочем месте из‑за кибербуллинга. Об этом пишут издания «Свидетель» и «Бердск Онлайн».

Болдырев опознал в нападавшем работники пресс-центра Кирилл Цветкова. Вечером 2 ноября он ворвался в редакцию «Свидетеля», где работает Болдырев, подбежал к нему со словами «Я покажу тебе гвозди, я покажу тебе Кирюшу» и несколько раз ударил его по лицу. После этого Цветков ушел.

Сотрудник мэрии объяснил свое нападение на Болдырева кибербуллингом со стороны последнего во «ВКонтакте», пишет «Бердск Онлайн». «Я показал, что можно сократить дистанцию с теми, кто систематически издевается над тобой в сети. Это был мой мужской ответ. Я не сильно [бил]. Две пощечины — чтобы проучить», — заявил Цветков.

По словам Цветкова, Болдырев критиковал его манеру письма и «систематически травил, издевался» в комментариях. В какой‑то момент журналист ввел хэштег #Кирюша, что вывело Цветкова из себя.

Сам Болдырев считает, что Цветков обиделся из‑за комментариев в группе «Бердск: Все плохо», администратором которой является журналист. «Гвозди бы делать из таких комментаторов», — написал в одном из последних комментаториев Болдырев.

Пострадавший зафиксировал побои и написал заявление в полицию. У него разбита губа, болит голова и повысилось давление.

В городской администрации заявили, что «если данный инцидент имел место быть, то разбираться с этим будут органы полиции». Там уточнили, что у Цветкова 2 ноября был «официальный день отдыха».

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