Жителям Узбекистана будут платить за ходьбу пешком. Об этом сообщил «Sputnik Узбекистан» со ссылкой на президента страны Шавката Мирзиеева.

Совершеннолетние граждане смогут получать по 3000 сумов (около 0,3 доллара) за каждый день, когда они пройдут десять или более тысяч шагов. Для этого свои результаты нужно будет загрузить на специальном сайте, который запустят позже.

Самым активным пешеходам выплатят дополнительно около 30 долларов, а в областях — даже 50 долларов. Самые результативные узбекистанцы получат примерно по 100 долларов. Финансироваться проект будет из денег, собранных с компаний — производителей вредных для здоровья продуктов.