Школьное образование в Москве признали одним из лучших в мире

Москва вошла в список мировых лидеров по качеству школьного образования. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По результатам международного исследования PISA 2018 столичные школьники отличились сразу в двух номинациях: заняли четвертое место в мире по глобальным компетенциям и второе — по финансовой грамотности. В конкурсе приняли участие 79 стран и регионов.

«Наконец-то мы получили результаты наших школьников по направлению «Глобальные компетенции»‎. Оценивалось то, насколько ребята готовы жить и работать в многокультурном обществе, как они воспринимают глобальные явления и могут анализировать глобальные проблемы. Результаты очень впечатляют — наши школьники вошли в пятерку лучших в мире», — сказала Ракова.

Исследование проходило с 16 по 30 апреля 2018 года. Москву представляли почти 7300 учащихся. Задания выполнялись в электронной форме.

PISA — крупнейшая международная программа по оценке учебных достижений (Programme for International Student Assessment). В рамках исследования 15-летние школьники по всему миру решают задачи, проверяющие их математическую и естественнонаучную грамотность, а также грамотность чтения. Испытание проводится раз в три года.