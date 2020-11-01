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В Квебеке на прохожих напал мужчина в средневековой одежде. Погибли два человека

Федор Кузьмин
Сегодня в 11:40

Полиция Квебека арестовала человека, напавшего на местных жителей в средневековом костюме. Об этом пишет CBC.

В результате нападения, которое произошло около здания законодательного собрания провинции в час ночи по местному времени (9 утра по Москве — Прим. ред.), двое человек погибли, а пятеро получили ранения и были доставлены в больницу.

Мужчина около 20 лет был одет в средневековую одежду и вооружен холодным оружием. Сейчас он задержан и помещен в госпиталь. Первые уведомления о нападении поступили в 22.30 в субботу по местному времени (6.30 утра воскресенья по московскому). Полиция попросила местных жителей оставаться дома.

Жизни пятерых человек, которых доставили в больницу с разной степенью тяжести травм, ничего не угрожает, заявил представитель полиции Этьен Дойл. О мотивах нападавшего ничего не известно, ведется расследование.

Для поимки подозреваемого правоохранители создали командный центр и выслали около десятка офицеров вместе с отрядом кинологов. Нападавший был арестован недалеко от Старого порта города.

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