Ученые нашли новое смертельное заболевание, которым болеют только мужчины

Американские ученые сообщили об открытии нового смертельного заболевания у мужчин под названием VEXAS. Об этом говорится в научной статье, опубликованной в The New England Journal of Medicine. На публикацию обратило внимание РБК.

Заболевание может привести к смерти в 40% случаев. У пациентов с диагностированным VEXAS начинается аутовоспалительное заболевание. Они страдают от тромбообразования, лихорадки и воспаления легочной ткани.

Как сообщили ученые, в генах UBA1 у заболевших пациентов были выявлены соматические мутации (возникающие в какой‑то момент жизни, а не присутствующие с рождения — Прим. ред.). Изначально его обнаружили у трех мужчин, затем еще у 22, после окончания исследования — еще у 25. По мнению ученых, реальное число заболевших может быть больше.

Пациентам не помогло никакое лечение, уточнил ведущий автор научной статьи и сотрудник Национального института исследования генома человека Дэн Кастнер. В ход шли различные методы — от больших доз стероидов до химиотерапии, однако пациенты не реагировали на эти виды лечения, рассказал Кастнер. Он отметил, что пациенты «очень больны».

По словам Кастнера, некоторые из больных «потратили годы, переходя от врача к доктору в поисках ответов». «Это невероятно расстраивает их и пугает их семьи», — объяснил доктор.

Синдром не возникает до зрелого возраста и встречается только у мужчин. Это может быть связано с Х-хромосомой, сообщает NBC. У мужчин только одна Х-хромосома, а у женщин — две. Исследователи предполагают, что дополнительная Х-хромосома может каким‑то образом преодолеть мутацию и обеспечить защитный эффект.