В Москве проведут фестиваль «Будущее джаза»

В Москве состоится VIII Международный фестиваль «Будущее джаза». Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Выступления пройдут 6, 7 и 8 ноября в Концертном зале имени П.И.Чайковского и Джаз-клубе Игоря Бутмана. Фестиваль объединит на одной сцене перспективных музыкантов нового поколения, никогда прежде не игравших вместе.

В этом году в событии примут участие вокалистка София Ацбеха-Негга, саксофонист Артем Баденко, вокалистка и тромбонистка Анастасия Иванова, бас-гитарист Ярослав Константинов, барабанщик Денис Силантьев и пианист Даниэль Адиянц.

6 и 7 ноября джем-сейшны пройдут в Джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке. 8 ноября артисты выступят с Московским джазовым оркестром под управлением Игоря Бутмана в Зале Чайковского.

В мае Игорь Бутман присоединился к призыву российских музыкантов выработать меры восстановления концертной и фестивальной деятельности, прерванной из‑за пандемии коронавируса. Открытое письмо также подписали Денис Мацуев, Игорь Крутой, Александр Колотурский, Ольга Томина, Александр Сладковский, Владимир Федосеев, Юрий Башмет и Александр Чайковский.