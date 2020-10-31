В Великобритании открыли первый в мире парк ежей

В Озерном крае на северо-западе Англии открыли первый в мире парк ежей — в нем зверьки могут безопасно пережить зимнюю спячку, не подвергаясь никаким опасностям. Об этом сообщил портал Lonely Planet.
Идея парка возникла после того, как популяция ежей в Великобритании сократилась на 98%. Животных признали исчезающими. Особенно уязвимы, как отмечали ученые, зверьки во время зимней спячки — в кустах и лесах на них нападают дикие животные. Также ежи становятся жертвами людей, которые ранят их газонокосилками и используют вредные удобрения для почвы.
«Ежи, находящиеся под угрозой исчезновения — это огромный удар для дикой природы Британии и ее любителей. Мы хотели сделать что‑то большое и смелое, чтобы привлечь внимание нации и побудить каждого принять участие в защите их от вымирания. А что может быть более привлекательным, чем миниатюрный парк отдыха, спроектированный и построенный специально для ежей?» — сказала одна из инициаторов проекта Кэтрин Линн.