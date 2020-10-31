В Великобритании открыли первый в мире парк ежей

В Озерном крае на северо-западе Англии открыли первый в мире парк ежей — в нем зверьки могут безопасно пережить зимнюю спячку, не подвергаясь никаким опасностям. Об этом сообщил портал Lonely Planet.

Идея парка возникла после того, как популяция ежей в Великобритании сократилась на 98%. Животных признали исчезающими. Особенно уязвимы, как отмечали ученые, зверьки во время зимней спячки — в кустах и лесах на них нападают дикие животные. Также ежи становятся жертвами людей, которые ранят их газонокосилками и используют вредные удобрения для почвы.