Netflix снимет документальный сериал про семью Бекхэм

Netflix снимет документальный сериал о жизни семьи Бекхэм. Шоу расскажет о современной жизни Дэвида и Виктории и их четверых детей, а также об их прошлом, сообщает The Sun со ссылкой на источники.

Бекхэмы уже подписали со стриминговым сервисом контракт на сумму 16 млн фунтов стерлингов (20 млн долларов). Сериал должен выйти следующим летом.

В съемках шоу будут использованы архивные видеозаписи Бекхэмов с семейных торжеств, празднований дней рождения и путешествий. Также съемочная группа будет сопровождать Дэвида и Викторию на деловых встречах и поездках по миру.

Работать над шоу вместе с Netflix будет семейная продюсерская компания Бекхэмов Studio 99.

Сериал про семью Бекхэм — не единственный документальный проект с Викторией, который должен выйти в 2021 году. Тогда же обещают выпустить документальный фильм в честь 25-летия группы Spice Girls.