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Канье Уэст подарил Ким Кардашьян на день рождения голограмму ее умершего отца

Валерия Корниенко
Сегодня в 14:19

Канье Уэст подарил своей жене Ким Кардашьян на 40-летие трехмерную голограмму ее умершего отца Роберта Кардашьяна.

«Я даже не могу описать, что это значило для меня и моих сестер, моего брата, моей мамы и самых близких друзей. Большое спасибо, Канье, за это воспоминание, которое останется на всю жизнь», — написала Ким в своем твиттере.

На видео, которое она прикрепила к посту, трехмерная фигура отца семьи Кардашьян поздравляет дочь с днем рождения и отмечает, что она стала совсем взрослой и невероятной женщиной. Он говорит, как сильно гордится Ким, а также шутит про «громкие пуки» и танцует под песню «Who Put the Bomp», которую слушал вместе с дочерью в ее детстве.

Голограмма не забывает упомянуть и своего создателя Канье Уэста. Обращаясь к Ким, он отмечает, что она «вышла замуж за самого, самого, самого, самого, самого гениальнейшего человека во всем мире».

Бизнесмен и юрист Роберт Кардашьян скончался 30 сентября 2003 года от рака пищевода. Это случилось за несколько недель до 23-го дня рождения Ким.

Пользователи твиттера по-разному отреагировали на подарок Канье Уэста. Фанаты Ким разделили с ней радостные эмоции, однако нашлись и те, кому голограмма не показалась такой уж трогательной.

Некоторые комментаторы осудили Кардашьянов за то, что те совсем оторвались от реальности. По их словам, в такое трудное для мира время они тратят свои деньги на всякую ерунду.

«Ким Кардашьян получает голограмму своего мертвого отца, в то время как миллионы американцев даже не смогли попрощаться со своими родителями или пойти на их похороны благодаря COVID — это слишком»
«Оторванность от реальности богатых элит стала такой очевидной во время пандемии. Голограмма Роберта Кардашьян? Выбирайте своих героев c умом, потому что в конце большинству будет на вас все равно»
«Мой отец умер, когда мне было 15. И если бы он воскрес, чтобы сказать мне это, было бы ****** [не передать словами] как странно»

Другие не упустили возможность пошутить.

«2020 год еще даже не закончился, а богатые уже возвращают мертвых»
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