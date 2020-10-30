Канье Уэст подарил Ким Кардашьян на день рождения голограмму ее умершего отца

«Я даже не могу описать, что это значило для меня и моих сестер, моего брата, моей мамы и самых близких друзей. Большое спасибо, Канье, за это воспоминание, которое останется на всю жизнь», — написала Ким в своем твиттере.

На видео, которое она прикрепила к посту, трехмерная фигура отца семьи Кардашьян поздравляет дочь с днем рождения и отмечает, что она стала совсем взрослой и невероятной женщиной. Он говорит, как сильно гордится Ким, а также шутит про «громкие пуки» и танцует под песню «Who Put the Bomp», которую слушал вместе с дочерью в ее детстве.

Голограмма не забывает упомянуть и своего создателя Канье Уэста. Обращаясь к Ким, он отмечает, что она «вышла замуж за самого, самого, самого, самого, самого гениальнейшего человека во всем мире».

Бизнесмен и юрист Роберт Кардашьян скончался 30 сентября 2003 года от рака пищевода. Это случилось за несколько недель до 23-го дня рождения Ким.

Пользователи твиттера по-разному отреагировали на подарок Канье Уэста. Фанаты Ким разделили с ней радостные эмоции, однако нашлись и те, кому голограмма не показалась такой уж трогательной.

Некоторые комментаторы осудили Кардашьянов за то, что те совсем оторвались от реальности. По их словам, в такое трудное для мира время они тратят свои деньги на всякую ерунду.