В России вступил в силу запрет на курение кальянов в кафе и ресторанах

В России вступил в силу запрет на курение кальянов и другой никотиносодержащей продукции (электронных сигарет, вейпов и систем нагревания табака) в общественных местах, в том числе в кафе, ресторанах, торговых центрах, офисах, в зданиях вокзалов и аэропортов.

Такая мера, как сказано в пояснительной записке, вводится с целью «предупреждения заболеваний, связанных с воздействием веществ, выделяемых при потреблении никотиносодержащей продукции».

ТАСС, ссылаясь на данные Ассоциации кальянной индустрии, пишет, что в России работают более 10 тыс. предприятий, предоставляющих услугу курения кальянов, из которых 2,4 тыс. находятся в Москве.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил решить проблему с запретом курения кальянов в общественных местах через законодательное разделение ресторанов и кальянных. Это можно сделать с помощью разных классификаторов видов экономической деятельности, так как сейчас кальяны работают как заведения общественного питания.

«Те, кому дым кальяна за соседним столиком не нужен, в специализированную кальянную просто не пойдут. Тут речь даже не о поддержке отрасли, а, скорее, о здравом смысле», — заявил он.

Ресторатор Тимур Ланский говорит, что на сегодняшний день кальяны есть в 40-50% ресторанов и кафе, и для многих из них это 10-20% от дохода. По его словам, в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, «эти проценты могут быть решающими в вопросе поддержания бизнеса на плаву». Он предлагает рассмотреть опыт других стран, в которых заведения, если позволяет площадь, разделены на курящие и некурящие зоны.

Курение табака в общественных местах запрещено с 1 июня 2014 года.