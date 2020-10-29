В Москве открыли самый большой автовокзал в Восточной Европе

Для посетителей автовокзал станет доступен 30 октября. С него можно будет уехать в 12 городов России, например, в Ярославль, Кострому, Суздаль, Нижний Новгород и Самару. Также запланированы международные рейсы и автобусы, курсирующие по подмосковным направлениям.

В Москве на Щелковском шоссе открылся самый большой автовокзал в Восточной Европе. Он называется «Центральный», сообщила «Москва 24».

«Это уникальный по масштабам проект, реализация которого не стоила городу ни копейки. Вокзал был реконструирован полностью за счет частных средств», — рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Автовокзал расположился на первом и последнем этажах многофункционального комплекса «Щелковский», в состав которого вошли также торгово-развлекательный центр и подземный паркинг. Планируется, что «Центральный» будет ежедневно обслуживать 3000 пассажиров и 216 рейсов.