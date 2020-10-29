Маугли, Nice Davis и Lale станут участниками нового выпуска «Fresh & Loud»

29 октября Live Systema в коллаборации с агентством Epicc представят третий раунд музыкального шоу «Fresh&Loud». Его героями станут три фрешмена: Маугли, совмещающий русский рок с любовью к литературе, Nice Davis, вдохновляющийся джазом, соулом и хип-хопом, а также Lale — молодая артистка, не ассоциирующая себя с определенным жанром, за плечами которой уже два микстейпа и пара клипов.

Ведущими шоу остаются Саша «ST» Степанов — рэпер, поэт, участник Versus Battle и бывший член группировки «Ленинград», а также Артем Селиванов aka Райтраун — баттл-рэпер новой школы, ведущий собственного шоу на Studio 21.

«Впереди еще 7 артистов. Первые два выпуска уже посмотрели почти 2 миллиона человек, что подтверждает интерес слушателей к новым именам. Смотрите следующие концерты, поддерживайте фрешменов голосованием и пусть один из них станет новой звездой уже в следующем году», — заявил сооснователь Live Systema Андрей Трубецкой.

В первых двух выпусках зрители познакомились с творчеством Plaksa, Dirty Chains, Frizzymonsta и Killjoy. Их выступления уже доступны на ютьюб-канале Live Systema. Новый раунд шоу можно будет посмотреть во всех соцсетях проекта — «ВКонтакте», Facebook, Instagram и YouTube.

Сезон «Fresh&Loud» будет состоять из четырех выпусков, в каждом — по три фрешмена, за одного из которых можно проголосовать. По итогам сезона выберут победителя, который получит запись EP и клипа на один из своих треков.

Live Systema запустилась 24 апреля — во время локдауна и самоизоляции. На платформе прошла серия онлайн-концертов, включая выступления Face, Gone.Fludd, «Мальбека» и Сюзанны, рэперов Недры и Obladaet.