перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Сериал «Дивный новый мир» закрыли после первого сезона 15:00
Баста Раймс выпустил с Кендриком Ламаром песню «Look Over Your Shoulder» 14:39
Первый канал подаст в суд на критиков дочери ведущего, прошедшей прослушивание в шоу «Голос» 14:37
В Авиньоне кричащий «Аллах Акбар» мужчина с ножом напал на полицейских. Его застрелили 14:20
Фигуранту дела «Нового величия» ужесточили приговор: наказание увеличили от 2,5 до 6 лет колонии 14:10
«Клипы» ВКонтакте запустили первый AR-видеофон с технологией 360° 14:03
Mitya Ivanov/Unsplash Систему QR-кодов планируют распространить на московские рестораны
Систему QR-кодов планируют распространить на московские рестораны 13:47
В Москве задержали креативного продюсера «Сноба» за участие в акции Pussy Riot 13:07
«Левада-центр»: 43% россиян считают, что Россия движется по неверному пути 12:42
В Ницце мужчина с ножом напал на людей. Власти назвали это терактом 12:20
Власти Москвы не планируют вводить в городе пропускной режим 12:09
«Международный Мемориал»/YouTube Акция «Возвращение имен» стартовала онлайн
Акция «Возвращение имен» стартовала онлайн 11:57
В России за сутки выявили 17 717 случаев коронавируса 11:53
Николь Кидман подтвердила, что будет третий сезон «Большой маленькой лжи» 11:19
Создателям Cyberpunk 2077 стали поступать угрозы убийством после переноса игры 11:10
Большинству российских молодых семей хватает денег только на еду и одежду 10:31
Россиянам запретили брать на пляж собак и заплывать за буйки 10:07
Pxhere Россияне назвали самые страшные книги
Россияне назвали самые страшные книги 10:00
Генпрокурор Беларуси: 657 уголовных дел было возбуждено против протестующих 8:51
Эрмитаж отреставрирует фрески школы Рафаэля на деньги фонда США 4:08
Отключить рекламу

Сериал «Дивный новый мир» закрыли после первого сезона

Анастасия Цой
Сегодня в 15:00

Стрим-сервис Peacock принял решение не продлевать сериал «Дивный новый мир», основанный на одноименном романе Олдоса Хаксли, на второй сезон. Об этом пишет Deadline.

Однако, по данным изданий, студия Universal Content Productions попытается продать сериал другим каналам. «Дивный новый мир» был первым оригинальным сериалом стримингового сервиса Peacock, который запустился в июле.

Роман Хаксли вышел в 1932 году. Действие книги разворачивается в будущем — в едином государстве, где потребление возведено в культ, а люди выращиваются на специальных заводах и разделяются на пять каст. Государство контролирует население с помощью гипнопедии и своеобразного наркотика — сомы.

В сериале были и нововведения: например, искусственный интеллект «Индра», который объединяет всех граждан через беспроводную сеть.

Главные роли в сериале сыграли Олден Эренрайк («Хан Соло»), Гарри Ллойд (Визерис Таргариен в «Игре престолов»), Деми Мур («Привидение») и Джессика Браун Финдли («Аббатство Даунтон»). Рецензию Станислава Зельвенского на первый сезон можно прочитать здесь.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
приключение
Ведьмы
Роберт Земекис вновь берется за семейное кино
поп
Монеточка
Звездочка метаиронии и авторка одного из главных альбомов конца десятых
хип-хоп
Morgenshtern
От рэп-разоблачителя до стадионного артиста
комедия
Дедушка НЕлегкого поведения
Роберт Де Ниро в роли упрямого дедушки
ужасы
Сияние
Триллер Стэнли Кубрика по роману Стивена Кинга
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова

Другие материалы по темам

Люди
Мур Деми
Гарри Ллойд
Станислав Зельвенский
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить