Сериал «Дивный новый мир» закрыли после первого сезона

Стрим-сервис Peacock принял решение не продлевать сериал «Дивный новый мир», основанный на одноименном романе Олдоса Хаксли, на второй сезон. Об этом пишет Deadline.

Однако, по данным изданий, студия Universal Content Productions попытается продать сериал другим каналам. «Дивный новый мир» был первым оригинальным сериалом стримингового сервиса Peacock, который запустился в июле.

Роман Хаксли вышел в 1932 году. Действие книги разворачивается в будущем — в едином государстве, где потребление возведено в культ, а люди выращиваются на специальных заводах и разделяются на пять каст. Государство контролирует население с помощью гипнопедии и своеобразного наркотика — сомы.

В сериале были и нововведения: например, искусственный интеллект «Индра», который объединяет всех граждан через беспроводную сеть.

Главные роли в сериале сыграли Олден Эренрайк («Хан Соло»), Гарри Ллойд (Визерис Таргариен в «Игре престолов»), Деми Мур («Привидение») и Джессика Браун Финдли («Аббатство Даунтон»). Рецензию Станислава Зельвенского на первый сезон можно прочитать здесь.