Большинству российских молодых семей хватает денег только на еду и одежду

Большинству российских молодых семей (64%) хватает денег только на еду и одежду. Позволить себе бытовую технику, мебель или транспортные средства они не могут, пишет РБК со ссылкой на опрос Росстата.

По сравнению с прошлым годом финансовое положение молодых семей (возраст супругов от 18 до 25 лет) заметно ухудшилось: год назад 50% таких семей говорили, что им хватает денег на что‑то еще, кроме еды и одежды. Сейчас же они находятся в наиболее сложном финансовом положении по сравнению с другими категориями российских граждан.

За ними следуют пенсионеры — 62% из них не могут позволить себе покупать товары длительного пользования. В 2019 году таких было 58%.

Зато, по данным опроса, улучшилось положение многодетных семей: 50% респондентов рассказали, что испытывают трудности с покупкой чего‑то, кроме еды и одежды. Год назад их было почти на 10% больше.

В целом доля российских семей, которые могут позволить себе только еду и одежду, за год увеличилась с 49,4%, до 49,9%. Больше всего их на Алтае (75,9%), в Курганской (73,7%), Астраханской (73%), Ульяновской (72,8%) и Псковской (71,3%) областях.

Росстат в прошлом году заявил, что обычной семье нужно чуть меньше 60 тыс. рублей в месяц, чтобы «свести концы с концами». 15% респондентов признались, что испытывают серьезные трудности с приобретением необходимого минимума товаров.