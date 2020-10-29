перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Власти Москвы не планируют вводить в городе пропускной режим 12:09
Международный Мемориал/YouTube Акция «Возвращение имен» стартовала онлайн
Акция «Возвращение имен» стартовала онлайн 11:57
В России за сутки выявили 17 717 случаев коронавируса 11:53
Николь Кидман подтвердила, что будет третий сезон «Большой маленькой лжи» 11:19
Создателям Cyberpunk 2077 стали поступать угрозы убийством после переноса игры 11:10
Большинству российских молодых семей хватает денег только на еду и одежду 10:31
Россиянам запретили брать на пляж собак и заплывать за буйки 10:07
Pxhere Россияне назвали самые страшные книги
Россияне назвали самые страшные книги 10:00
Генпрокурор Беларуси: 657 уголовных дел было возбуждено против протестующих 8:51
Эрмитаж отреставрирует фрески школы Рафаэля на деньги фонда США 4:08
Россияне назвали «Служебный роман» любимым фильмом о работе 3:46
«Худший в мире Airbnb»: ютьюб-блогеры предложили туристам остановиться в поле. Многие согласились! 3:01
freedomvalleyhd/Instagram Harley-Davidson начнет производить электровелосипеды
Harley-Davidson начнет производить электровелосипеды 1:58
Николь Кидман снимется в экранизации пьесы Эндрю Бовелла «Things I Know to Be True» 1:04
Ученые создали супербелую краску. Она поможет бороться с изменением климата Вчера в 23:49
Во Франции объявили общенациональный карантин Вчера в 23:22
Неправдоподобное кино и порноизмены: Badoo провел опрос о сексе, боди-позитиве и оргазмах Вчера в 22:49
Ignat Kushanrev/Unsplash В Чечне выплатят по 100 тыс. рублей родителям, которые назовут детей в честь пророка Мухаммеда
В Чечне выплатят по 100 тыс. рублей родителям, которые назовут детей в честь пророка Мухаммеда Вчера в 22:42
В Германии объявлен карантин. С 2 ноября закроются бары, театры и фитнес-клубы Вчера в 21:52
Военные медики приедут в Курган для помощи местным врачам Вчера в 21:50
Отключить рекламу

Большинству российских молодых семей хватает денег только на еду и одежду

Анастасия Цой
Сегодня в 10:31

Большинству российских молодых семей (64%) хватает денег только на еду и одежду. Позволить себе бытовую технику, мебель или транспортные средства они не могут, пишет РБК со ссылкой на опрос Росстата.

По сравнению с прошлым годом финансовое положение молодых семей (возраст супругов от 18 до 25 лет) заметно ухудшилось: год назад 50% таких семей говорили, что им хватает денег на что‑то еще, кроме еды и одежды. Сейчас же они находятся в наиболее сложном финансовом положении по сравнению с другими категориями российских граждан.

За ними следуют пенсионеры — 62% из них не могут позволить себе покупать товары длительного пользования. В 2019 году таких было 58%.

Зато, по данным опроса, улучшилось положение многодетных семей: 50% респондентов рассказали, что испытывают трудности с покупкой чего‑то, кроме еды и одежды. Год назад их было почти на 10% больше.

В целом доля российских семей, которые могут позволить себе только еду и одежду, за год увеличилась с 49,4%, до 49,9%. Больше всего их на Алтае (75,9%), в Курганской (73,7%), Астраханской (73%), Ульяновской (72,8%) и Псковской (71,3%) областях.

Росстат в прошлом году заявил, что обычной семье нужно чуть меньше 60 тыс. рублей в месяц, чтобы «свести концы с концами». 15% респондентов признались, что испытывают серьезные трудности с приобретением необходимого минимума товаров.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
приключение
Ведьмы
Роберт Земекис вновь берется за семейное кино
поп
Монеточка
Звездочка метаиронии и авторка одного из главных альбомов конца десятых
хип-хоп
Morgenshtern
От рэп-разоблачителя до стадионного артиста
комедия
Дедушка НЕлегкого поведения
Роберт Де Ниро в роли упрямого дедушки
ужасы
Сияние
Триллер Стэнли Кубрика по роману Стивена Кинга
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова

Другие материалы по темам

Теги
Росстат
РБК
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить