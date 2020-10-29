Россияне назвали «Служебный роман» любимым фильмом о работе

Самым любимым фильмом о работе и карьере у россиян оказалась картина Эльдара Рязанова «Служебный роман». Об этом сообщил «РБК Стиль» со ссылкой на сервис Superjob.

7% участников опроса выделили именно эту классическую советскую ленту 1977 года. Второе место в рейтинге занял фильм Дэвида Фрэнкела «Дьявол носит Prada», его любят 6% респондентов. Замкнул тройку «Волк с Уолл-стрит» Мартина Скорсезе, его отметили 5% россиян.

Популярны среди российских зрителей мелодрама «Москва слезам не верит» (4%), комедия «Стажер» (4%), драма «В погоне за счастьем» (3%), французский хит «1+1» (1%), триллер «Адвокат дьявола» (1%), картина Георгия Данелии «Афоня» (1%).

Опрошенные также упоминали в числе любимых «Высоту», «Области тьмы», «Курьера», «Карьеру Димы Горина», «Девчат», «Дальнобойщики», «Весну на Заречной улице», «Основателя» и «Перевозчика» — все фильмы набрали по 1% голосов.

Среди менее популярных картин — «Как закалялась сталь», «Кадры», «Красотка», «Начни сначала», «Офицеры», «Приключения Шурика», «Скорая помощь», «Блондинка в законе», «99 франков», «Бармен», «Бойлерная» и «Большая перемена».

Предпочтения мужчин и женщин в фильмах отличаются: первые активнее голосовали за «Волка с Уолл-стрит» (7% против 3% среди женщин), а вторые — за «Дьявола носит Prada» (11% против 1% среди мужчин), «Москву слезам не верит» и «Служебный роман».