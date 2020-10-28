Ученые создали «супербелую» краску. Она поможет бороться с изменением климата

Американские ученые разработали краску «супербелого» оттенка, которая способна отражать до 95,5% солнечных лучей. Это поможет сократить расходы на электроэнергию, а также бороться с изменением климата.

Краска сделана на акриловой основе с добавлением повышенного количества карбоната кальция. Он отлично отражает солнечный свет, благодаря чему поверхность, на которую нанесен этот состав, все время холоднее окружающей среды. В ходе эксперимента выяснилось, что покрашенные предметы на 10 градусов холоднее ночью и на 1,7 градуса — днем.

По словам инженеров, из‑за своей дешевизны краска может найти широкое применение в строительстве. Покрытие будет предотвращать нагрев городских зданий, за счет чего удастся снизить затраты на охлаждение воздуха кондиционером.

К тому же краска поможет бороться с изменением климата. Благодаря своему оттенку она может значительно сократить тепловые выбросы в атмосферу.

На данный момент ученые работают над созданием краски с такими же свойствами, но других оттенков. «Охлаждение будет хуже, чем у белой краски, но однозначно лучше, чем у других цветных красок», — отметили авторы разработки.