В Москве увольняют полицейских, которых подозревают в поддержке проекта «Омбудсмен полиции»

Четверо московских полицейских рассказали «Медиазоне» об увольнении из‑за то, что они отправляли деньги создателю «Омбудсмена полиции» Владимиру Воронцову на развитие проекта или чтобы получить доступ к закрытой группе (за 500 рублей в месяц можно было купить членство в закрытом сообществе).

Летом, через несколько месяцев после ареста Воронцова, сотрудников вызвали в отделы собственной безопасности и спросили о связях с проектом, поинтересовавшись, зачем они переводили деньги.

Полицейские честно рассказывали, что хотели либо помочь коллегам, оказавшимся в трудной ситуации, либо получить доступ к юридическим ликбезам. По их словам, они полагали, что наказать хотят других — тех, кто присылал в паблик или канал внутренние документы.

Всем им предложили уволиться по собственному желанию. «Пришли с обыском ко мне в кабинет, <…> в компьютере нашли мою страничку, открытую в «ВКонтакте», непосредственно зашли на «Омбудсмена», пофотографировали.

Потом сказали: «Езжай в отдел кадров, тебе там все скажут». Я приехал в отдел кадров, она говорит: «У тебя выбора нет, пиши лучше сейчас по согласию сторон, либо, сам понимаешь, найдем причину», — рассказал один из уволившихся полицейских.

Трое полицейских уволились, одна — патрульная со стажем работы более десяти лет — не согласилась увольняться: она живет с несовершеннолетней дочерью в служебной коммуналке. В итоге ей назначили аттестацию на соответствие занимаемой должности, но на подготовку дали всего три дня. На сдаче она не ответила на некоторые вопросы, и ее уволили.

«Сбор денег сотрудникам, которые оказались в критически сложной жизненной ситуации: лечение ребенка, лечение сотрудников, которые во время службы получили какие‑то увечья. Я не думала, что если я буду перечислять нуждающимся, то меня могут за это уволить», — рассказала она.

Полицейских, лишившихся работы за поддержку «Омбудсмена полиции», вероятно, намного больше: каждый из собеседников издания говорит, что знает и другие случаи. Адвокат Воронцова заявляет, что около 300 полицейских вызвали для дачи объяснений.

«Думаю, в рамках расследования проверялась вся его группа. В ходе проверки было выявлено, что в ней состоят преимущественно сотрудники правоохранительных органов, и далее проверялось, финансируют они его деятельность или нет», — считает адвокат Воронцова.

В начале мая создателя «Омбудсмена полиции» Владимира Воронцова арестовали на два месяца по подозрению в вымогательстве 300 тыс. рублей у бывшего сотрудника московской полиции. Воронцов якобы угрожал, что опубликует «фотографии личного характера» этого полицейского. По версии следствия, потерпевший отказался платить, и основатель паблика выложил снимки.

Воронцов не признал вину. На заседании суда он заявил, что возбужденное против него дело — это «месть за его общественную деятельность в отстаивании трудовых прав рядовых сотрудников полиции».

Паблик «Омбудсмен полиции» появился в нескольких социальных сетях в 2017 году. Воронцов позиционирует его как правозащитный проект.