Kinky Party и Checkme запустили чекап сексуального здоровья

Группа проектов о сексуальности Kinky Russia и онлайн-сервис по управлению здоровьем Checkme запустили чекап сексуального здоровья. Об этом «Афише Daily» рассказали представители Kinky Russia.

Комплекс медицинских обследований Kinky Check-up ориентирован на заботу о сексуальном здоровье. В него входят:

Проверка на распространенные инфекции, передающиеся половым путем (ИППП);

Мазок на патогенные микроорганизмы, грибы и бактерии;

Тесты на гепатиты B и C, сифилис, ВИЧ и ВПЧ (вирус папилломы человека).

Стоимость Kinky Check-up составит 4500 рублей. Диагностика по этому пакету может обойтись от 3% до 25% дешевле рыночной стоимости. К программе на момент запуска подключены более двадцати крупных лабораторий Москвы и Подмосковья. Их число продолжает расти, уверяют организаторы.

Гостей Kinky Party при наличии актуального билета на вечеринку ждут дополнительные скидки — 10% обладателям базовых билетов, 20% — гостям с билетами «Комфорт+». При покупке билета типа «Бизнес-класс» услуга Kinky Check-up предоставляется бесплатно. В свою очередь, пользователи Checkme при заказе Kinky Check-up, получают 10% скидку на билет на Kinky Party.

Работающий по принципу агрегатора сервис Checkme подбирает подходящие программы обследований, клиники и медицинские лаборатории. Он определяет наиболее выгодные предложения в городе пользователя и предлагает оптимальные по цене, времени записи, расстоянию от дома или работы варианты.