«Проект»: семья патриарха Кирилла владеет недвижимостью на 225 млн рублей

Семья патриарха Кирилла владеет недвижимостью на 225 млн рублей, а одну из квартир ему подарил предприниматель, связанный с Мальтийским орденом. Об этом пишет в новом расследовании издание «Проект».
Три из найденных журналистами квартир принадлежат патриарху лично: в московском «Доме на набережной» (145 квадратных метров, оценивается в 70 млн рублей), на Николоямской улице (38 квадратных метров, оценивается в 12 млн рублей) и на Большеохтинском проспекте в Петербурге (83 квадратных метра, оценивается в 9 млн рублей). Две из них записаны в Росреестре, но у них отсутствует собственник. Как уточняет издание, так делают, чтобы скрыть недвижимость вип-персон.
Остальные квартиры принадлежат его родственникам. «Проект» пишет, что троюродной сестре патриарха (тогда еще митрополита) Кирилла Лидии Леоновой подарил жилплощадь Александр Димитриевич — бизнесмен и деловой партнер предпринимателя и советника миссии Мальтийского ордена Николы Саворетти. Это произошло вскоре после того, как некто помог Саворетти уладить деловую проблему с московскими властями. Речь, в частности, идет о квартире в Петербурге возле Мариинского театра стоимостью примерно 42 млн рублей.
В общей сложности, семье патриарха принадлежит 7 квартир, загородный дом и нежилое помещение, общая стоимость которых насчитывает 225 млн рублей. Разобраться в хитросплетениях жилплощадей патриарха Кирилла, а также рассмотреть карту московских и петербургских квартир священнослужителя можно здесь.
В феврале стало известно, что патриарх Кирилл, который часто проповедует о скромности и смирении, носит часы с бриллиантами за 16 тыс. долларов (около миллиона рублей).