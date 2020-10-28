«Проект»: семья патриарха Кирилла владеет недвижимостью на 225 млн рублей

Семья патриарха Кирилла владеет недвижимостью на 225 млн рублей, а одну из квартир ему подарил предприниматель, связанный с Мальтийским орденом. Об этом пишет в новом расследовании издание «Проект».

Три из найденных журналистами квартир принадлежат патриарху лично: в московском «Доме на набережной» (145 квадратных метров, оценивается в 70 млн рублей), на Николоямской улице (38 квадратных метров, оценивается в 12 млн рублей) и на Большеохтинском проспекте в Петербурге (83 квадратных метра, оценивается в 9 млн рублей). Две из них записаны в Росреестре, но у них отсутствует собственник. Как уточняет издание, так делают, чтобы скрыть недвижимость вип-персон.

Остальные квартиры принадлежат его родственникам. «Проект» пишет, что троюродной сестре патриарха (тогда еще митрополита) Кирилла Лидии Леоновой подарил жилплощадь Александр Димитриевич — бизнесмен и деловой партнер предпринимателя и советника миссии Мальтийского ордена Николы Саворетти. Это произошло вскоре после того, как некто помог Саворетти уладить деловую проблему с московскими властями. Речь, в частности, идет о квартире в Петербурге возле Мариинского театра стоимостью примерно 42 млн рублей.