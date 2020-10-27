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Шоу «Голос» обвинили в нечестном отборе: «слепые» прослушивания прошла дочь ведущего Первого канала

Анастасия Цой
Вчера в 22:28

Шоу «Голос» обвинили в нечестном отборе: «слепые» прослушивания прошла Александра Будникова — дочь ведущего Первого канала Романа Будникова.

18-летняя девушка выступала с песней «Пьяное солнце» украинского певца Alekseev. Еще на первой минуте к ней повернулись все члены жюри: Баста, Сергей Шнуров, Полина Гагарина и Валерий Сюткин. При этом кнопку за Сюткина нажал Шнуров.

В оставшееся время члены жюри танцевали под песню и, как писали зрители, слишком бурно реагировали на выступление. Гагарина заявила, что знала девушку до этого. По ее словам, молодая певица в прошлом году «не поступила в музыкальное заведение», а сейчас «всем утерла нос». Будникому назвали «кладезем музыкальных идей и музыкальной культуры».

Члены жюри почти поссорились из‑за девушки. Будникова назвала Гагарину «Полей», но выбрала Басту.

Некоторые зрители заподозрили, что отбор был нечестным: «Это вообще что было? Опять? Микелла (дочь Алсу, которая участвовала в шоу «Голос. Дети» — Прим. ред.) № 2? Это уже слишком! Первый канал вновь пробил дно», «Слишком быстрым и показушным был восторг жюри, в отличие от отношения к другим ребятам, которые пели и получше».

«Если уж продвигают своих, то делали бы это более правдоподобно. Ну, тут совсем абсурд. А, может, это намеренно так члены жюри поступили, чтобы зрителям сразу было понятно, что подстава», — написал под видео на ютьюбе один из комментаторов.

Актер Станислав Садальский обвинил шоу в подсуживании дочери ведущего Первого канала: «Очередная «дочь Алсу». Воистину миром правят связи. Стоит ли в чем‑то винить ведущих, которым Аксюта (руководитель дирекции музыкального и развлекательного вещания Первого канала — Прим. ред.) велел повернуться?».

В прошлом году скандал на шоу «Голос. Дети» спровоцировала победа дочери певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микеллы. Результаты голосования были аннулированы из‑за накрутки голосов. После этого Первый канал изменил систему голосования в шоу «Голос».

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