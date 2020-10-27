В России суд впервые признал геноцидом убийства жителей СССР во время ВОВ

Российский суд впервые признал геноцидом массовые убийства мирных жителей нацистами во время Великой Отечественной войны. Такое решение принял Солецкий районный суд по делу о расправах в деревне Жестяная Горка Новгородской области, сообщило РИА «Новости».

В 1942–1943 годах солдаты тайлькоманды убили там более 2600 советских граждан. По мнению суда, уничтожение людей в Жестяной Горке было «частью плана Германии отделаться от всего мирного населения Советского Союза путем изгнания населения для того, чтобы колонизировать освободившуюся территорию немцами».

Судья Марина Малышева признала массовые расстрелы в Жестяной Горке «военными преступлениями против человечества, геноцидом этнических групп». По словам историков, это решение должно стать юридической базой для других подобных расследований. Кроме того, оно поможет родственникам жертв определить их правовой статус.

На международном уровне факт геноцида признан только в отношении евреев, цыган и сербов, несмотря на то что в годы ВОВ погибли 27 млн советских граждан. Во многих случаях жертвами нацистов становились женщины и дети — в Жестяной Горке младшим среди найденных погибших было по пять лет. Ответственным за их гибель считают генерала Курта Херцога.