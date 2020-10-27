В России в повторный прокат выйдет «Курьер» Карена Шахназарова

Перед широким прокатом в Москве и Петербурге состоятся спецпоказы картины. Московский пройдет 12 ноября в кинотеатре «Октябрь» и завершится обсуждением «Курьера» с режиссером Кареном Шахназаровым и главредом «Искусства кино» Антоном Долиным. 23 ноября фильм покажут в петербургском кинотеатре «Аврора», предварив сеанс лекцией Антона Долина.

Журнал «Искусство кино» вместе с киноконцерном «Мосфильм» выпустят 26 ноября в повторный прокат фильм «Курьер» Карена Шахназарова . Об этом « Афише Daily » рассказали представители журнала.

«Курьер» снят в 1986 году по одноименной повести Карена Шахназарова. Он рассказывает о только что окончившем школу москвиче Иване Мирошникове (играет Федор Дунаевский), который провалил экзамены в вуз. Ожидая призыва в армию, он устраивается по наставлению матери на подработку курьером в редакцию научного журнала.

Герой Дунаевского — нонконформист, романтик и скептик, который пытается нащупать точки опоры в дающем трещины мире. Любое событие (подчас незначительное) он способен превратить в удивительное происшествие, что выводит из себя представителей старшего поколения.

«Тема противостояния молодого человека миру взрослых близка молодежи вне зависимости от года в календаре. Те, кто увидит картину на большом экране в первый раз, узнают себя сегодняшних, а кто пересмотрит — себя вчерашних», — сказал режиссер Карен Шахназаров.

В 2016 году в честь тридцатилетия картины «Афиша Daily» взяла интервью у исполнителя главной роли. Тогда Дунаевский рассказал, что во время работы над образом Ивана ориентировался на Холдена Колфилда из романа «Над пропастью во ржи».