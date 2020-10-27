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В России в повторный прокат выйдет «Курьер» Карена Шахназарова

Семён Гудошников
Сегодня в 15:22

Журнал «Искусство кино» вместе с киноконцерном «Мосфильм» выпустят 26 ноября в повторный прокат фильм «Курьер» Карена Шахназарова. Об этом «Афише Daily» рассказали представители журнала.

Перед широким прокатом в Москве и Петербурге состоятся спецпоказы картины. Московский пройдет 12 ноября в кинотеатре «Октябрь» и завершится обсуждением «Курьера» с режиссером Кареном Шахназаровым и главредом «Искусства кино» Антоном Долиным. 23 ноября фильм покажут в петербургском кинотеатре «Аврора», предварив сеанс лекцией Антона Долина.

«Курьер» снят в 1986 году по одноименной повести Карена Шахназарова. Он рассказывает о только что окончившем школу москвиче Иване Мирошникове (играет Федор Дунаевский), который провалил экзамены в вуз. Ожидая призыва в армию, он устраивается по наставлению матери на подработку курьером в редакцию научного журнала.

Герой Дунаевского — нонконформист, романтик и скептик, который пытается нащупать точки опоры в дающем трещины мире. Любое событие (подчас незначительное) он способен превратить в удивительное происшествие, что выводит из себя представителей старшего поколения.

«Тема противостояния молодого человека миру взрослых близка молодежи вне зависимости от года в календаре. Те, кто увидит картину на большом экране в первый раз, узнают себя сегодняшних, а кто пересмотрит — себя вчерашних», — сказал режиссер Карен Шахназаров.

В 2016 году в честь тридцатилетия картины «Афиша Daily» взяла интервью у исполнителя главной роли. Тогда Дунаевский рассказал, что во время работы над образом Ивана ориентировался на Холдена Колфилда из романа «Над пропастью во ржи».

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

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