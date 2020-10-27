В сети появился трейлер веб-сериала «Я иду искать». Он посвящен ЛГБТК и людям с ВИЧ

Проект, который поддерживает ЛГБТК и людей с ВИЧ, придумал и реализовал режиссер Андрей Феночка вместе со сценаристкой Лизой Симбирской — в 2017–2018 годах они поставили успешный комедийный веб-сериал «Это я». Оба шоу разработаны компанией «Фенси продакшен».

В сети появился трейлер первого сезона веб-сериала «Я иду искать», посвященного встрече и отношениям двух молодых людей Ромы и Леши. Видео опубликовали на ютьюб-канале «Фенси продакшен».

«Это история про принятие себя и людей вокруг, про любовь и поддержку», — так описывают «Я иду искать» его создатели. Первые девять эпизодов сериала выйдут в ноябре 2020 года. В них снялись Арсен Ханджян, Дмитрий Симонов, Михаил Воротников, Софья Левицкая, Ольга Руднева и Егор Стосков.

Пилотные серии шоу появились в сети еще в апреле 2019 года. Подробности о них можно узнать здесь.