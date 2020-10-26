В США снимут официальный байопик о Би Би Кинге

В США в 2021 году начнется работа над официальным байопиком о Би Би Кинге, сообщил Variety. Кроме того, музыкант Майкл Занетис вместе с актером Уенделлом Пирсом снимут документальную драму «The Thrill Is On» о легендарном музыканте.

Первая картина будет выпущена при поддержке официальных представителей Би Би Кинга. По их словам, на роль претендуют сразу несколько актеров, в их числе — Уенделл Пирс и звезда шоу Saturday Night Live Кенан Томпсон.

Второй фильм будет посвящен дружбе Занетиса с Кингом, длившейся около 30 лет — лента охватит события между 1980 и 1990 годами. По словам Пирса, это будет «драматизированная версия реальной истории дружбы в духе фильма «Полночный джаз»». Работа над картиной уже началась.

Би Би Кинг — афроамериканский музыкант, которого поклонники часто называют королем блюза. Его блестящая карьера началась в 1940-х годах и продолжалась вплоть до середины 2010-х. В 2015 году легендарный певец и гитарист скончался в возрасте 89 лет от осложнений сахарного диабета.