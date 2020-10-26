На светлой стороне Луны впервые нашли воду

NASA нашло воду на освещенной стороне Луны, это открытие очень важно в контексте будущих миссий, в том числе по высадке людей на поверхность спутника Земли. Об этом пишет CNN со ссылкой на два исследования, опубликованных в журнале Nature.
Исследователи основывались на данных, собранных космическим аппаратом NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (находится на орбите Луны с 2009 года) и стратосферной германо-американской обсерватории SOFIA (представляет собой модифицированный телескоп на борту самолета Boeing 747SP).
«Мы впервые можем подтвердить наличие воды на солнечной стороне Луны благодаря данным, полученным с телескопа SOFIA. Мы пока не знаем, сможем ли мы использовать ее в качестве ресурса. Поиск воды на Луне имеет ключевое значение для наших исследовательских планов в рамках программы Artemis по высадке американских астронавтов на Луну в 2024 году», — сообщил глава NASA Джим Брайденстайн.
В первом исследовании астрономы изучили повернутую к Земле поверхность Луны и нашли присутствие H2O. Как уточнил директор отдела астрофизики NASA Пол Герц, такое открытие сделано впервые. Предыдущее исследование выявило наличие воды возле южного полюса.
Отмечается, что за H2O ученые могли принять гидроксил (его включают в себя спирты), однако это опровергают наблюдения, полученные при помощи SOFIA: данные с телескопа показывают, что на спутнике Земли нашли именно молекулы воды.
Во втором исследовании ученые использовали данные лунного орбитального аппарата для изучения холодных мест на поверхности Луны — там вода могла оставаться в замороженном состоянии. Некоторые из них могли не получать солнечный свет в течение миллиардов лет. Как уточнил ведущий автор исследований и доцент Университета Колорадо Пол Хейн, «многие из этих крошечных теней могут быть полны льда».
Ученые пришли к выводу, что поверхность Луны может содержать множество таких «маленьких холодных ловушек». Общую их площадь оценивают в 38 тыс. квадратных километров. Предыдущая оценка была в два раза скромнее: всего лишь 18 тыс. квадратных километров.
В 2024 году планируется возвращение американских астронавтов на Луну в рамках программы NASA Artemis («Артемида»). Тогда же должно пройти исследование южного полюса. В NASA считают, что полюс станет источником воды, воздуха и топлива.