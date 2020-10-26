перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
NASA/Unsplash На светлой стороне Луны впервые нашли воду
На светлой стороне Луны впервые нашли воду 21:04
Большинство россиян задумываются о переезде в другой регион страны 21:04
Новый фильм Педро Альмодовара «Человеческий голос» выйдет в российский прокат 3 декабря 21:00
Национальная забастовка в Беларуси, фильм на Хеллоуин от Тарантино и другие новости дня 20:23 Дайджест
Netflix объявил дату выхода продолжения сериала «Леденящие душу приключения Сабрины» 20:20
В Краснодарском крае массово умирают рыбы. Причиной может быть деятельность местных ферм 20:08
Суд в Петербурге запретил рекламу экскурсий по крышам 19:42
«Это сигнал тревоги»: Фонд Хабенского написал Путину о тотальной нехватке лекарств для онкобольных 19:24
Dimitri Houtteman/Unsplash Создатели российской вакцины от коронавируса раскрыли статистику по побочным эффектам
Создатели российской вакцины от коронавируса раскрыли статистику по побочным эффектам 18:50
Вышел русскоязычный трейлер фильма «Вечный свет» Гаспара Ноэ. В главной роли — Шарлотта Генсбур 18:45
Основатель группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок поддержал забастовку в Беларуси 18:23
Врачи из Кургана попросили Путина прислать военных медиков для борьбы с «неконтролируемой пандемией» 18:20
В Дагестане госпитализированы пять человек с подозрением на сибирскую язву 18:07
Universal Pictures/YouTube Первую часть трилогии «Назад в будущее» покажут в российских кинотеатрах в 4К и с субтитрами
Первую часть трилогии «Назад в будущее» покажут в российских кинотеатрах в 4К и с субтитрами 18:00
Квентин Тарантино посоветовал фильм на Хеллоуин 17:56
В Москве судья за день рассмотрела 268 жалоб на штрафы за нарушение карантина 17:27
Хаски, Монеточка и Mutabor: кого номинировали на Jager Music Awards в 2020 году 17:09
«Союзмультфильм» создаст мультсериал об экологии 17:04
Phinehas Adams/Unsplash Врач: COVID-19 снижает когнитивные функции у детей и нарушает сперматогенез у мальчиков
Врач: COVID-19 снижает когнитивные функции у детей и нарушает сперматогенез у мальчиков 16:52
Депутаты от «Единой России» разработали законопроект о химической кастрации педофилов 16:21
Отключить рекламу

На светлой стороне Луны впервые нашли воду

Федор Кузьмин
Сегодня в 21:04

NASA нашло воду на освещенной стороне Луны, это открытие очень важно в контексте будущих миссий, в том числе по высадке людей на поверхность спутника Земли. Об этом пишет CNN со ссылкой на два исследования, опубликованных в журнале Nature.

Исследователи основывались на данных, собранных космическим аппаратом NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (находится на орбите Луны с 2009 года) и стратосферной германо-американской обсерватории SOFIA (представляет собой модифицированный телескоп на борту самолета Boeing 747SP).

«Мы впервые можем подтвердить наличие воды на солнечной стороне Луны благодаря данным, полученным с телескопа SOFIA. Мы пока не знаем, сможем ли мы использовать ее в качестве ресурса. Поиск воды на Луне имеет ключевое значение для наших исследовательских планов в рамках программы Artemis по высадке американских астронавтов на Луну в 2024 году», — сообщил глава NASA Джим Брайденстайн.

В первом исследовании астрономы изучили повернутую к Земле поверхность Луны и нашли присутствие H2O. Как уточнил директор отдела астрофизики NASA Пол Герц, такое открытие сделано впервые. Предыдущее исследование выявило наличие воды возле южного полюса.

Отмечается, что за H2O ученые могли принять гидроксил (его включают в себя спирты), однако это опровергают наблюдения, полученные при помощи SOFIA: данные с телескопа показывают, что на спутнике Земли нашли именно молекулы воды.

Во втором исследовании ученые использовали данные лунного орбитального аппарата для изучения холодных мест на поверхности Луны — там вода могла оставаться в замороженном состоянии. Некоторые из них могли не получать солнечный свет в течение миллиардов лет. Как уточнил ведущий автор исследований и доцент Университета Колорадо Пол Хейн, «многие из этих крошечных теней могут быть полны льда».

Ученые пришли к выводу, что поверхность Луны может содержать множество таких «маленьких холодных ловушек». Общую их площадь оценивают в 38 тыс. квадратных километров. Предыдущая оценка была в два раза скромнее: всего лишь 18 тыс. квадратных километров.

В 2024 году планируется возвращение американских астронавтов на Луну в рамках программы NASA Artemis («Артемида»). Тогда же должно пройти исследование южного полюса. В NASA считают, что полюс станет источником воды, воздуха и топлива.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
комедия
Глубже!
Александр Паль снимает порно с Любовью Аксеновой
поп
Монеточка
Звездочка метаиронии и авторка одного из главных альбомов конца десятых
хип-хоп
«Маятник Фуко»: Markul, Morgenshtern, «Пошлая Молли», Obladaet
Возможно, главный российский рэп-фестиваль
комедия
Дедушка НЕлегкого поведения
Роберт Де Ниро в роли упрямого дедушки
ужасы
Сияние
Триллер Стэнли Кубрика по роману Стивена Кинга
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова

Другие материалы по темам

Теги
NASA
CNN
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить