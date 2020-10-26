На светлой стороне Луны впервые нашли воду

NASA нашло воду на освещенной стороне Луны, это открытие очень важно в контексте будущих миссий, в том числе по высадке людей на поверхность спутника Земли. Об этом пишет CNN со ссылкой на два исследования, опубликованных в журнале Nature.

Исследователи основывались на данных, собранных космическим аппаратом NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (находится на орбите Луны с 2009 года) и стратосферной германо-американской обсерватории SOFIA (представляет собой модифицированный телескоп на борту самолета Boeing 747SP).

«Мы впервые можем подтвердить наличие воды на солнечной стороне Луны благодаря данным, полученным с телескопа SOFIA. Мы пока не знаем, сможем ли мы использовать ее в качестве ресурса. Поиск воды на Луне имеет ключевое значение для наших исследовательских планов в рамках программы Artemis по высадке американских астронавтов на Луну в 2024 году», — сообщил глава NASA Джим Брайденстайн.