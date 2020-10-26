«Это сигнал тревоги»: Фонд Хабенского написал Путину о тотальной нехватке лекарств для онкобольных

Благотворительный фонд Константина Хабенского вместе с «Подари жизнь», «АдВита», «Энби» и другими благотворительными организациями написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину. Ознакомиться с полным текстом письма можно здесь.

Письмо адресовано не только Путину, но и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, председателю Госдумы Вячеславу Володину и другим чиновникам. В документе говорится о дефиците лекарств для онкологических больных в России, в том числе детей.

По словам авторов письма, сегодня имеет место нехватка 26 незаменимых противоопухолевых препаратов. Среди них — винкристин, этопозид, даунорубицин, митоксантрон, идарубицин, метотрексат, цитарабин, карбоплатин и другие лекарства. Без этих препаратов лечение пациентов с излечимыми болезнями, особенно детей, невозможно.

Производство этих лекарств сократилось в 2020 году, потому что на запросы больниц нет поставщиков. С сентября по октябрь 2020 года ситуация ухудшилась. Как уведомлял Росздравнадзор, компания «Верофарм» (один из главных поставщиков онкопрепаратов в России — Прим. ред.) отозвала свыше 100 серийных партий важнейших противоопухолевых лекарств. Среди причин такого решения — обнаружение в партиях примесей.

Авторы письма винят в сложившейся ситуации «несовершенство системы государственного регулирования фармацевтического рынка, включая закон «третий лишний» и правила формирования цен на лекарства». По их словам, подобный подход уже привел к уходу из России — частичному или полному — целого ряда препаратов как отечественных, так и зарубежных. Этот уход не восполняется новыми препаратами и поставщиками, отмечают составители письма.