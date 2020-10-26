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«Это сигнал тревоги»: Фонд Хабенского написал Путину о тотальной нехватке лекарств для онкобольных

Федор Кузьмин
Сегодня в 19:24

Благотворительный фонд Константина Хабенского вместе с «Подари жизнь», «АдВита», «Энби» и другими благотворительными организациями написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину. Ознакомиться с полным текстом письма можно здесь.

Письмо адресовано не только Путину, но и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, председателю Госдумы Вячеславу Володину и другим чиновникам. В документе говорится о дефиците лекарств для онкологических больных в России, в том числе детей.

По словам авторов письма, сегодня имеет место нехватка 26 незаменимых противоопухолевых препаратов. Среди них — винкристин, этопозид, даунорубицин, митоксантрон, идарубицин, метотрексат, цитарабин, карбоплатин и другие лекарства. Без этих препаратов лечение пациентов с излечимыми болезнями, особенно детей, невозможно.

Производство этих лекарств сократилось в 2020 году, потому что на запросы больниц нет поставщиков. С сентября по октябрь 2020 года ситуация ухудшилась. Как уведомлял Росздравнадзор, компания «Верофарм» (один из главных поставщиков онкопрепаратов в России — Прим. ред.) отозвала свыше 100 серийных партий важнейших противоопухолевых лекарств. Среди причин такого решения — обнаружение в партиях примесей.

Авторы письма винят в сложившейся ситуации «несовершенство системы государственного регулирования фармацевтического рынка, включая закон «третий лишний» и правила формирования цен на лекарства». По их словам, подобный подход уже привел к уходу из России — частичному или полному — целого ряда препаратов как отечественных, так и зарубежных. Этот уход не восполняется новыми препаратами и поставщиками, отмечают составители письма.

«Нельзя, чтобы в такой большой и сильной стране, как наша, дети, которых можно вылечить, умирали от нехватки лекарств. Мы, взрослые, не можем себе позволить так подвести наших детей. Мы не можем сидеть сложа руки, наблюдая как день за днем препаратов остается все меньше, а отчаянных родителей, которые теряют надежду, — все больше. Это серьезно, это сигнал тревоги. Именно поэтому я и мои коллеги из других фондов приняли волевое решение открыто выступить и просить о помощи, реальной помощи сотням тысяч людей, которые нуждаются в срочном лечении», — заявил Константин Хабенский.

Как уточняет директор Благотворительного Фонда Хабенского Алена Мешкова, шаги, которые предприняло российское правительство, никак не помогли исправить ситуацию. Авторы письма предлагаю предпринять следующие шаги:


  • срочная централизованная госзакупка препаратов, с которыми сложилась наиболее тяжелая ситуация, и их распределение по клиникам;
  • изменение нормативной базы при организации госзакупок препаратов;
  • создание эффективной системы контроля и быстрого реагирования, чтобы в будущем онкобольные пациенты без перебоев обеспечивались качественными препаратами.
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