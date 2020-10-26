В Дагестане госпитализированы пять человек с подозрением на сибирскую язву

В дагестанском селе Какамахи с 24 по 26 октября было выявлено пять человек с подозрением на сибирскую язву. Всех их изолировали и госпитализировали, сообщает республиканский Минздрав. Четверо из пяти случаев обнаружены медработниками при обходе домов. Состояние всех пациентов оценивается как средней тяжести, у всех есть кожные проявления болезни.

«Для нас важно, чтобы инфекция не получила распространения и не нанесла вреда здоровью наших жителей», — сказал глава дагестанского Минздрава Джамалудин Гаджиибрагимов. Он добавил, что медработники проводят полный комплекс мероприятий в очаге инфекции, а пациенты получают необходимую терапию, и их состояние на вызывает опасений.

14 человек имеют риск заражения, поскольку контактировали с больными. За ними установили восьмидневное медицинское наблюдение с ежедневным осмотром кожи и измерением температуры.

Предположительно, люди получили инфекцию при убое и разделывании мяса крупного рогатого скота. Последний случай сибирской язвы был зафиксирован в Дагестане в октябре 2019 года. Тогда заболели четыре человека в селе Новокули Новолакского района.