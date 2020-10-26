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Хаски, Монеточка и Mutabor: кого номинировали на Jager Music Awards в 2020 году

Семён Гудошников
Сегодня в 17:09

Премия Jager Music Awards поделилась с «Афишей Daily» шорт-листами 2020 года. Лидером по числу номинаций стали Kate NV и Хаски. Вместе с ними за звание «Артиста года» будет соперничать Монеточка.

Дуэль Хаски с Kate NV продолжится в категории «Видео года». В ней представлены клип Хаски «Никогда‑нибудь», видео «Plans» от Kate NV и работа Shortparis «КоКоКо/Cтруктуры не выходят на улицы».

«Plans» также претендует на звание «Трек года» — наряду с хитом «Плачу на техно» коллаборации Cream Soda & «Хлеб» и песней «August» белорусского проекта Intelligency.

В категорию «Комьюнити года» вошли «Институт музыкальных инициатив», московский фестиваль «Боль» и лейбл «Домашняя работа». В номинацию «Новая реальность» — платформа Stay, стрим-марафон «Карантин — это Боль» и «Институт музыкальных инициатив».

В финал категории Young Blood Project для инициатив, поддерживающих начинающих артистов, попали ютьюб-шоу «По студиям», паблик «Что за сэмпл, братан?» и сообщество журналистов «Тихое место».

В категории #SAVETHENIGHT участвуют промогруппы System 108 и Roots United, а также московский клуб Mutabor. Тройка финалистов в номинации Beat of Change — сборник «Unity» от m_division, фестиваль «Не виновата» и поэт, электронный музыкант Илья Мазо.

Победителей определит онлайн-голосование, отдать голос за кандидатов можно на сайте премии. Имена лауреатов объявят 18 ноября, тогда же вручат награду Jager Music Awards «За вклад в индустрию». Ее обладателя определит экспертный совет.

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