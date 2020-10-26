Жителям Подмосковья запретили улыбаться лисам. Такое предупреждение выпустило региональное минприроды из‑за участившихся встреч людей с дикими животными. Об этом сообщается на сайте правительства Московской области.

Лисам нельзя улыбаться, так как они могут принять улыбку за угрожающий оскал. Также не нужно делать резких движений, смотреть животному в глаза, пытаться задобрить хищника или вступить с ним в близкий контакт.

«Если лиса не уходит, следует понемногу отдаляться, не поворачиваясь к ней спиной», — пояснили в ведомстве. Кроме того, следует обратиться в администрацию города или в Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Егерь вытеснит животное в лес или убьет в случае угрозы людям.

За последние дни сразу несколько жителей подмосковного города Протвино сообщили в полицию, что встретили агрессивную лису. По словам специалистов, обычно хищники избегают населенных пунктов и людей, а такое поведение говорит или о недостатке пищи (тогда лиса вышла на поиски еды), или о том, что животное больно бешенством.

«О том, что лиса заражена бешенством, можно понять по следующим признакам: обильное слюнотечение с выделением пены, вывалившийся язык, шаткость походки, косоглазие, мутный взгляд, припухшая мордочка», — рассказали в минприроды.