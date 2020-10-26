Совладельцем ресторана «Simach в Недальнем» оказалась сестра Мишустина. Это узнали благодаря QR-коду

Новой площадкой Дениса Симачева на Тверском бульваре, рестораном «Simach в Недальнем», помимо ресторатора Аркадия Новикова владеют сестра Михаила Мишустина Наталия Стенина и ее муж, бизнесмен Аркадий Удодов. Это заметил спецкор «Медузы» Иван Голунов.

Внимание Голунова привлек пост в телеграм-канале «Антиглянец» со скриншотом сторис Симачева. Тот выставил фото QR-кода, сделанного при посещении «Simach в Недальнем». Сегодня такие коды московские власти обязывают делать при вхождении в рестораны и бары.

Симачева позабавило, что на чеке с кодом было указано время — 14 часов 40 минут («Антиглянец», однако, позже отметил, что речь идет о 14 минутах, а не часах). Кроме времени на изображении можно также заметить юридическое лицо «Simach в Недальнем» — ООО «Николия».

Как пишет «Медуза» со ссылкой на базу данных «СПАРК-Интерфакс», эта компания была зарегистрирована в 2014 году. По 25% в ней принадлежит сестре премьер-министра России Михаила Мишустина Наталии Стениной и ее мужу бизнесмену Александру Удодову, а 50% — ресторатору Аркадию Новикову.

«Simach в Недальнем» открылся на своем месте в 2020 году. До 2019 года там располагался ресторан «Недальний Восток», известный как любимое место чиновников. Он также принадлежал «Николии».