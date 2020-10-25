Папа римский впервые назначил кардиналом афроамериканца. Он поддерживает ЛГБТК+ и критикует Трампа

Папа римский Франциск назначил кардиналом архиепископа из Вашингтона Уилтона Грегори. Он стал первым в истории кардиналом-афроамериканцем, сообщает NBC.

Всего папа назначил 13 новых кардиналов, среди которых итальянец Марчелло Семараро, недавно назначенный главой церковного собрания святых, а также священники из Руанды, Филиппин и Чили. Их возведут в ранг кардинала 28 ноября.

Грегори — не первый темнокожий кардинал, но раньше этот титул получали лишь священнослужители из Африки.