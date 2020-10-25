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Папа римский впервые назначил кардиналом афроамериканца. Он поддерживает ЛГБТК+ и критикует Трампа

Семён Гудошников
Сегодня в 18:01

Папа римский Франциск назначил кардиналом архиепископа из Вашингтона Уилтона Грегори. Он стал первым в истории кардиналом-афроамериканцем, сообщает NBC.

Всего папа назначил 13 новых кардиналов, среди которых итальянец Марчелло Семараро, недавно назначенный главой церковного собрания святых, а также священники из Руанды, Филиппин и Чили. Их возведут в ранг кардинала 28 ноября.

Грегори — не первый темнокожий кардинал, но раньше этот титул получали лишь священнослужители из Африки.

Перед тем, как возглавить вашингтонскую епархию Грегори более 10 лет служил архиепископом Атланты. Там он получил известность своей поддержкой ЛБТК-сообщества.

Во время протестов против полицейского насилия Грегори не раз осуждал риторику Дональда Трампа. По его мнению, администрация президента усилила раскол в обществе, не желая идти на компромисс с протестующими.

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