Адель выступила ведущей Saturday Night Live

Певица Адель выступила в шоу Saturday Night Live в качестве ведущей и актрисы. Об этом сообщает Pitchfork.

В одном из скетчей Адель сыграла девушку, которой ясновидящая предсказывает ужасные вещи на 2020 год. Она появилась в образе самой себя в пародии на шоу «Холостяк», в которой прозвучали ее хиты «Someone Like You», «When We Were Young», «Hello» и «Rolling in the Deep». Также она исполнила роль женщины, которая навестила свою бабушку, соблюдая безопасную дистанцию из‑за пандемии.