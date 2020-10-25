Адель выступила ведущей Saturday Night Live

Певица Адель выступила в шоу Saturday Night Live в качестве ведущей и актрисы. Об этом сообщает Pitchfork. В одном из скетчей Адель сыграла девушку, которой ясновидящая предсказывает ужасные вещи на 2020 год. Она появилась в образе самой себя в пародии на шоу «Холостяк», в которой прозвучали ее хиты «Someone Like You», «When We Were Young», «Hello» и «Rolling in the Deep». Также она исполнила роль женщины, которая навестила свою бабушку, соблюдая безопасную дистанцию из‑за пандемии.

Во время вступительного моноголога Адель пошутила о том, что похудела. Она заявила, что из‑за ограничений по коронавирусу из Великобритании разрешили выехать только «половине меня». В мае стало известно, что певица сбросила 45 килограмм, после чего некоторые пользователи соцсетей посчитали, что певица изменила принципам бодипозитива.

Музыкальным гостем программы стала певица H.E.R., которая представила две новые песни «Damage» и «Hold On«. Это не первое появление Адель в шоу — в 2015 году она была музыкальным гостем, а ведущим выступил Мэттью Макконахи. В том же выпуске команда SNL сделала скетч с пародией на клип певицы «Hello».