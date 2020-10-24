Навальный поднялся на пять позиций в списке людей, которым больше всего доверяют россияне

Специалисты исследовательского холдинга «Ромир» составили список из 100 персон, которым больше всего доверяют россияне. Результаты исследования опубликовало издание РБК.

Первую строчку занял президент страны Владимир Путин, второе место получил министр иностранных дел Сергей Лавров, а третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Четвертую позицию занял оппозиционный политик Алексей Навальный.

Навальный, который в данный момент лечится в Германии после отравления, поднялся в рейтинге на пять позиций. После него в перечне идут министр обороны Сергей Шойгу и премьер-министр Михаил Мишустин.

Позиции с седьмой по десятую достались деятелям культуры и СМИ. Телеведущий Андрей Малахов занял седьмое место, юморист Максим Галкин — восьмое, актер Константин Хабенские — девятое, а ведущий Владимир Соловьев — десятое.

Московский мэр Сергей Собянин расположился на 23-м месте сразу же после Ольги Бузовой, а лидер КПРФ Геннадий Зюганов попал на 26-ю строчку (между Еленой Малышевой и Леонидом Якубовичем). 29-я позиция ушла впервые попавшему в рейтинг доверия бывшему хабаровскому губернатору Сергею Фургалу.

На 24 строчки упал рейтинг доверия россиян к спикеру Совфеда Валентине Матвиенко (62 место, между Сергеем Лазаревым и Гариком Мартиросяном), но возрос на 14 позиций к председателю Госдумы Вячеславу Володину (82 место). Сильнее всего уровень доверия — на 32 позиции — вырос у Ляйсан Утяшевой.

В целом, специалисты «Ромира» отмечают, что после карантина внимание россиян сместилось с хорошо узнаваемых в сторону новых лиц.

«Рейтинг доверия демонстрирует, чего россиянам не хватало во время самоизоляции — развлекательного контента, зрелищ. Пропав из видимости в период карантина, многие деятели искусства возвращаются с концертами, выступлениями и новыми шоу, что и приводит к росту доверия музыкантам, актерам и телеведущим», — рассказал вице-президент Gallup International Андрей Милехин.

В исследовании приняли участие 2,4 тыс. человек. Им задавали вопрос: «Кому из публичных личностей России вы доверяете?» Отвечая, они могли выбрать до семи различных персон. При этом подсчет проводился с учетом места упоминания имени: тот, кого называли первым, получал 7 баллов, вторым — 6 баллов, третьим — 5 баллов и так далее.