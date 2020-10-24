перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Почти каждый третий британец признался, что стирает простыни «только раз в год» 17:21
Протодиакон Кураев: в МИФИ закрыли кафедру теологии 17:12
Московские храмы перевели почти треть сотрудников на удаленку 16:18
Навальный поднялся на пять позиций в списке людей, которым больше всего доверяют россияне 16:13
Сайд-проект «Би-2» выпустил новый альбом «Нечетный воин 4. Часть 1»
Сайд-проект «Би-2» выпустил новый альбом «Нечетный воин 4. Часть 1» 15:41
«Ротонда»: РПЦ попросила отдать ей здания Музея городской скульптуры в Александро-Невской лавре 14:48
Арнольд Шварценеггер перенес операцию по замене аортального клапана. И уже гуляет по улице 14:41
Москва попала на четвертое место в списке лучших городов для жизни, работы и туризма 14:16
Французская студентка получила 4 месяца условно за комментарий в фейсбуке об убитом учителе истории 13:30
European Parliament/Flickr Президент Польши заразился коронавирусом
Президент Польши заразился коронавирусом 12:55
Химики нашли продукты распада ракетного топлива в пробах воды на Камчатке 12:35
В Москве закроют клуб «Известия Hall» за несоблюдение профилактики коронавируса 12:35
В России за сутки выявили 16 521 случай коронавируса 11:34
Amazon предупредил о блэкфейсе в новом «Борате» 10:57
Мэрия Москвы отчиталась о 1,5 тысячах умерших от коронавируса в сентябре 10:01
Роберт Паттинсон снова сыграл вампира для выступления Haim на вечернем шоу
Роберт Паттинсон снова сыграл вампира для выступления Haim на вечернем шоу 9:25
В Австрии выпустили марку, посвященную коронавирусу 8:48
Тайка Вайтити спродюсирует фильм об индейских подростках 4:43
Майли Сайрус выпустит альбом, который был уничтожен два года назад 4:01
Оззи Осборн рассказал, что его приглашали присоединиться к группе Van Halen 3:17
Отключить рекламу

Навальный поднялся на пять позиций в списке людей, которым больше всего доверяют россияне

Федор Кузьмин
Сегодня в 16:13

Специалисты исследовательского холдинга «Ромир» составили список из 100 персон, которым больше всего доверяют россияне. Результаты исследования опубликовало издание РБК.

Первую строчку занял президент страны Владимир Путин, второе место получил министр иностранных дел Сергей Лавров, а третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Четвертую позицию занял оппозиционный политик Алексей Навальный.

Навальный, который в данный момент лечится в Германии после отравления, поднялся в рейтинге на пять позиций. После него в перечне идут министр обороны Сергей Шойгу и премьер-министр Михаил Мишустин.

Позиции с седьмой по десятую достались деятелям культуры и СМИ. Телеведущий Андрей Малахов занял седьмое место, юморист Максим Галкин — восьмое, актер Константин Хабенские — девятое, а ведущий Владимир Соловьев — десятое.

Московский мэр Сергей Собянин расположился на 23-м месте сразу же после Ольги Бузовой, а лидер КПРФ Геннадий Зюганов попал на 26-ю строчку (между Еленой Малышевой и Леонидом Якубовичем). 29-я позиция ушла впервые попавшему в рейтинг доверия бывшему хабаровскому губернатору Сергею Фургалу.

На 24 строчки упал рейтинг доверия россиян к спикеру Совфеда Валентине Матвиенко (62 место, между Сергеем Лазаревым и Гариком Мартиросяном), но возрос на 14 позиций к председателю Госдумы Вячеславу Володину (82 место). Сильнее всего уровень доверия — на 32 позиции — вырос у Ляйсан Утяшевой.

В целом, специалисты «Ромира» отмечают, что после карантина внимание россиян сместилось с хорошо узнаваемых в сторону новых лиц.

«Рейтинг доверия демонстрирует, чего россиянам не хватало во время самоизоляции — развлекательного контента, зрелищ. Пропав из видимости в период карантина, многие деятели искусства возвращаются с концертами, выступлениями и новыми шоу, что и приводит к росту доверия музыкантам, актерам и телеведущим», — рассказал вице-президент Gallup International Андрей Милехин.

В исследовании приняли участие 2,4 тыс. человек. Им задавали вопрос: «Кому из публичных личностей России вы доверяете?» Отвечая, они могли выбрать до семи различных персон. При этом подсчет проводился с учетом места упоминания имени: тот, кого называли первым, получал 7 баллов, вторым — 6 баллов, третьим — 5 баллов и так далее.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
биография
Доктор Лиза
Один день из жизни специалистки по паллиативной помощи Елизаветы Петровны Глинки, сыгранной Чулпан Хаматовой
поп
Монеточка
Звездочка метаиронии и авторка одного из главных альбомов конца десятых
комедия
Глубже!
Александр Паль снимает порно с Любовью Аксеновой
хип-хоп
«Маятник Фуко»: Markul, Morgenshtern, «Пошлая Молли», Obladaet
Возможно, главный российский рэп-фестиваль
комедия
Дедушка НЕлегкого поведения
Роберт Де Ниро в роли упрямого дедушки
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова

Другие материалы по темам

Теги
ЛДПР
КПРФ
Совет Федерации
Госдума
Люди
Алексей Навальный
Владимир Путин
Сергей Лавров
Владимир Жириновский
Сергей Шойгу
Михаил Мишустин
Владимир Соловьев
Сергей Собянин
Геннадий Зюганов
Валентина Матвиенко
Вячеслав Володин
Андрей Малахов
Максим Галкин
Елена Малышева
Леонид Якубович
Сергей Фургал
Сергей Лазарев
Гарик Мартиросян
Андрей Милехин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить