Искусственный интеллект научился рисовать, как Бэнкси. И создал более 250 работ

Разработчик Мэтт Раунд создал бот GANksy, основанный на технологии искусственного интеллекта. Бот создает картины в стиле уличного художника Бэнкси, пишет The Art Newspaper.

256 работ GANksy уже выставлены на продажу: цены на цифровые файлы растут — с каждым проданным экземпляром стоимость увеличивается на 1 фунт стерлингов. Картины воспроизводят паттерны и темы, присущие Бэнкси.

«GAN схватывал некоторые формы и текстуры, но у него не было глубокого понимания специфики конкретных объектов или тем. Он не имитирует материал, на котором учится, а скорее изучает определенное количество и затем создает свое собственное произведения», — рассказал Раунд.

По мнению разработчика, его проект не нарушает авторские права Бэнкси. «Надеюсь, он оценит это как веселый, креативный проект», — признался Раунд. Посмотреть работы, созданные GANksy, можно в галерее.