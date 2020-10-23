Рукописи речей Гитлера ушли с молотка в Германии за 190 тысяч евро

В Германии на аукционе продали семь рукописей речей Адольфа Гитлера за 190 тысяч евро. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

Один из текстов Гитлер написал для речи перед офицерами вермахта в Берлине в январе 1939 года. Его продали за 34 тысячи евро. Остальные были написаны в 1937 году, среди них — текст на четыре страницы для заседания имперской службы труда и речь для выступления на митинге в Нюрнберге. Покупатели лотов пожелали остаться неназванными.

Представители Европейского еврейского конгресса осудили сделку. По мнению раввина Менахема Марголина, возглавляющего организацию, торги с такими лотами играют на руку тем, кто хочет оправдать нацизм.

Управляющий директор аукционного дома Hermann Historica Бернхард Пахер считает, что документы тоталитарного лидера представляют историческую ценность. Он отметил, что уничтожение записей даст неонацистам возможность настаивать на том, что Гитлер не готовил Германию к войне и не произносил антисемитских речей.

Hermann Historica не первый раз продает предметы времен Третьего Рейха. В 2016 году с молотка ушел один из мундиров Гитлера за 275 тысяч евро. Кроме того, были проданы часы Германа Геринга за 40 тысяч евро.