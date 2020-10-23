В Москве в качестве эксперимента снизят плату за проезд на двух ветках метро

В Москве со 2 ноября в качестве эксперимента введут скидки на проезд на двух ветках метро — Таганско-Краснопресненской и Некрасовской. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Скидка будет действовать для всех, кто войдет на любую станцию этих линий с момента открытия метро до 7.15 и с 8.45 до 9.15 в рабочие дни. Цель эксперимента — снизить нагрузку в час-пик и дать возможность лучше соблюдать социальную дистанцию в метро. Предполагается, что нововведение позволит разгрузить вагоны в утренние часы на 7%.

Эксперимент продлится до 2 июля 2021 года. Полные правила применения скидок опубликованы на официальном сайте города, ниже — размеры скидок в зависимости от способа оплаты.