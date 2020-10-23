В Москве в качестве эксперимента снизят плату за проезд на двух ветках метро

В Москве со 2 ноября в качестве эксперимента введут скидки на проезд на двух ветках метро — Таганско-Краснопресненской и Некрасовской. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Скидка будет действовать для всех, кто войдет на любую станцию этих линий с момента открытия метро до 7.15 и с 8.45 до 9.15 в рабочие дни. Цель эксперимента — снизить нагрузку в час-пик и дать возможность лучше соблюдать социальную дистанцию в метро. Предполагается, что нововведение позволит разгрузить вагоны в утренние часы на 7%.
Эксперимент продлится до 2 июля 2021 года. Полные правила применения скидок опубликованы на официальном сайте города, ниже — размеры скидок в зависимости от способа оплаты.
Таганско-Краснопресненская линия выбрана как наиболее загруженная, а Некрасовская — потому что фактически дублирует часть Таганско-Краснопресненской на юго-востоке, пояснили в мэрии.
Москва стала первым городом в России, в котором производится эксперимент с разной стоимостью проезда в разное время. Зато такой опыт есть в других странах: например, в США, Великобритании и Китае. В июне московский метрополитен проводил опрос среди пассажиров, результаты которого показали, что почти половина из них готовы сдвинуть время своих поездок в случае введения скидок на проезд (26% — на 15-30 минут, 12% — на 30-60 минут, 11% — более, чем на час).